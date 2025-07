Basket femminile la Cina vince le Universiadi 2025 battendo gli Stati Uniti in finale Bronzo per l’Ungheria

La Cina conquista la medaglia d’oro nel torneo di basket femminile alle Universiadi 2025  in svolgimento ad Essen (Germania)! Le asiatiche piegano nell’atto conclusivo la resistenza degli Stati Uniti col punteggio di 69-81, prendendo il largo nel terzo quarto dopo un primo tempo in perfetta paritĂ chiuso sul 42-42. Le americane hanno tentato invano di reagire nei 10? conclusivi, dove la Nazionale dell’Estremo Oriente non si è scomposta e si è aggiudicata la sfida per il titolo. Tang e Chen protagoniste assolute con 19 e 16 punti, con 11 punti di Tian e 10 di Zhang – 9 punti per Liu, con Gaston ultima ad arrendersi per le americane (21 punti) al pari di Love che chiude con 15 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Cina vince le Universiadi 2025 battendo gli Stati Uniti in finale. Bronzo per l’Ungheria

In questa notizia si parla di: basket - femminile - cina - universiadi

