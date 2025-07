Baronissi grande successo all’Anfiteatro Comunale Pino Daniele con lo spettacolo Vedi Napoli e poi…

Una serata indimenticabile, fatta di emozioni, gioia e sentimento, ha fatto rivivere il fascino intramontabile delle canzoni napoletane in uno show coinvolgente, arricchito da pillole di teatro e straordinarie coreografie. L'evento, organizzato con passione dall' Associazione Insieme per Caso, ha visto protagonisti il Teen Chorus, il Junior Chorus e la band di Musica In, diretti con maestria dal Maestro Biagio Capacchione. Le coreografie, curate dall' Associazione Anima Libera e dirette da Giusy Sessa, hanno regalato al pubblico momenti di grande intensitĂ scenica, fondendo danza e musica in un connubio perfetto.

Baronissi, grande successo per la Giornata del Made in Italy nella Valle dell’Irno - Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno accompagnato l’evento “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy e ospitato presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi.

Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno accompagnato l'evento "Made in Italy: risorsa strategica e prospettive", promosso in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy e ospitato presso l'Aula Consiliare del Comune di Baronissi.

Comune di Baronissi: “Grande successo per la Giornata del Made in Italy nella Valle dell’Irno” - La Sindaca Anna Petta: “Un evento partecipato che unisce istituzioni, imprese e comunità per promuovere identità , qualità delle produzioni e sviluppo nella Valle dell’Irno”.

Buon compleanno al Baronissi Blues Festival Sul palco dell'Anfiteatro Comunale "Pino Daniele" Marco Bartok Bartoccioni; Gennaro Porcelli, Mick Simpson; Neal Black, Hangarvain e Eric Steckel

Successo per la seconda edizione del Baronissi Summer Jazz Festival, svoltasi ieri sera all'Anfiteatro "Pino Daniele". Una serata ricca di emozioni, musica di qualità e partecipazione. Il Comune di Baronissi continua a investire nella cultura, offrendo eventi

Baronissi, parte il programma di eventi estivi Vivi Baronissi Estate 2025; Il Baronissi Blues Festival festeggia 10 anni di attivitĂ ; Torna il Baronissi Blues Festival: il programma dell'evento.

