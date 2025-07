Come tutti gli anni la vigilia del santo patrono di Barga, San Cristoforo, ieri la consegna dei “ San Cristoforo d’Oro “ i riconoscimenti che ogni anno il Comune di Barga assegna a realtĂ e personalitĂ che hanno raggiunto particolari traguardi o che hanno portato alto il nome di Barga. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio al Teatro dei Differenti, alla presenza delle autoritĂ provinciali, regionali e comunali, sindaca Caterina Campani in testa. Come tutti gli anni c’è stata anche la consegna di un "San Cristoforo d’Oro speciale" che è andato quest’anno all’ex presidente della Fondazione CRL Marcello Bertocchini: grazie alla sua attenzione, disponibilitĂ e lungimiranza da presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - così come scritto nella motivazione del premio - non solo Barga ma l’intera valle del Serchio è cresciuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Barga festeggia il suo patrono. Conferiti i "San Cristoforo d'oro". Premio 'speciale' a Bertocchini