Bando ‘Porte Aperte’ e oratori in Lombardia selezionati 38 progetti | Una risorsa preziosa e insostituibile

Cremona, 25 luglio 2025 – Gli oratori vanno valorizzati e sostenuti nella loro continua opera di promozione ed educativa. Un principio fatto suo da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e dalle 16 Fondazioni di Comunità che hanno selezionato 38 progetti nell’ambito della seconda edizione de l bando “Porte Aperte”, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare l’offerta educativa e di socializzazione destinata a preadolescenti, adolescenti e giovani fino ai 25 anni, valorizzando gli oratori come luoghi di aggregazione e presidi educativi e accrescendo la responsabilità educativa della comunità adulta e degli enti del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bando ‘Porte Aperte’ e oratori in Lombardia, selezionati 38 progetti: “Una risorsa preziosa e insostituibile”

In questa notizia si parla di: oratori - bando - porte - aperte

Cremona protagonista nel bando “Porte Aperte”: 120 mila euro a favore di 3 oratori e comunità educanti; “Porte aperte”: 2,4 milioni di euro per ampliare l’offerta educativa di 177 oratori; Bando Porte Aperte e oratori: a Castelverde 54 mila euro.

Bando "Porte Aperte" e oratori: - Ci sono anche tre progetti sul territorio cremonese tra i 38 selezionati nell’ambito della seconda edizione del bando “Porte Aperte”, promosso da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e dalle ... Riporta cremonaoggi.it

Bando porte aperte 2025, 38 progetti scelti per potenziare oratori e servizi educativi in lombardia - La seconda edizione del bando porte aperte finanzia 38 progetti in lombardia, coinvolgendo 175 organizzazioni tra oratori e parrocchie per rafforzare l’offerta educativa e sociale rivolta ai giovani. Scrive gaeta.it