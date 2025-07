Banda della Croce Rossa per ricordare tutti i caduti

Sabato 19 luglio si è tenuta a Montecarlo, la Cerimonia di Commemorazione dei caduti civili e militari di tutte le guerre con la deposizione di corone di alloro ai monumenti e alla lapide di Manfredo Bertini. Tra i momenti e le presenze che hanno caratterizzato la giornata, quella della Banda del Corpo Militare Volontario CRI del Centro di Mobilitazione Toscana, diretta dal maestro capitano Mauro Rosi, che per la commemorazione nel pomeriggio ha tributato gli onori, con l’esecuzione della Leggenda del Piave e del Silenzio. Nella stessa sera, nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani, la Banda ha tenuto un Concerto alla presenza delle autorità e di un numeroso pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banda della Croce Rossa per ricordare tutti i caduti

Commemorazioni del 19-20 Luglio. -Sabato ore 15.00 presso monumento ai caduti in piazza con deposizione corona d'alloro ed a seguire trasferimento e cerimonia all' ex cimitero militare Vanzi Molini. -Domenica ore 10.20 inizio celebrazioni presso la croce Vai su Facebook

