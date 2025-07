Bambina di 9 anni muore annegata in un parco acquatico negli USA

La tragedia nel parco acquatico The Boardwalk a Hersheypark, una delle principali attrazioni turistiche della Pennsylvania (USA). 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ospedale di Gallipoli: “Non è morto il bimbo spezzino al parco acquatico”. Aperta indagine - Resta sempre gravissimo il bambino di 7 anni. Da ore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli

