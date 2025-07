successo e prospettive per la serie “Ballard” su Prime Video. La recente uscita della serie poliziesca “Ballard”, spin-off del franchise Bosch, ha riscosso un notevole interesse, confermato dai dati di ascolto e dalla valutazione positiva degli spettatori. L’ottimo riscontro ottenuto dalla prima stagione, andata in onda il 9 luglio 2025, apre scenari promettenti per una possibile seconda stagione. In questo articolo si analizzeranno le dichiarazioni delle protagoniste, l’interesse del pubblico e le possibilitĂ future della produzione. l’andamento della prima stagione e i segnali di un rinnovo. La serie ha ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, segnalando un consenso molto favorevole tra critica e pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ballard stagione 2: aggiornamenti promettenti dopo il successo dello streaming