Novanta secondi di immagini attraverso le quali si vede perchĂ© i residenti a Bagnolo hanno paura. Paura che lo spettro dell’ alluvione possa ripresentarsi, dopo quanto accaduto il 2 novembre 2023. La sofferenza del resto è ancora viva fra i cittadini, nonostante il tempo trascorso. Ecco perchĂ© il " Comitato Bagnolo per l’Alluvione " ha realizzato un video per mostrare alle autoritĂ la situazione attuale del torrente Bagnolo. Dal filmato si vede che in questo momento parte delle briglie sono piene di detriti, mentre altre è come se fossero completamente azzerate. "Gli argini, a causa di questo, sono alti meno di due metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagnolo e l’incubo alluvione. Denuncia dei residenti in un video: "L’alveo è ancora pieno di detriti"