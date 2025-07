Bagni chimici sulle spiagge libere di Salerno | la Giunta approva il piano per l’estate 2025

Via libera della Giunta comunale ai bagni chimici sulle spiagge libere per l’estate 2025. l’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Napoli ha approvato all’unanimità la delibera che dispone l’installazione di servizi igienici in quattro tratti del litorale cittadino. Le aree interessate sono: la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it