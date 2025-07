Bagaglio a mano quanto hanno guadagnato le compagnie aeree facendolo pagare

Negli ultimi anni, volare low cost è diventato sinonimo di tariffe base molto convenienti, ma anche di una lunga lista di extra da pagare, a partire da un servizio che un tempo era considerato scontato: il bagaglio a mano. Secondo un’indagine realizzata da Altroconsumo, i principali vettori europei hanno incassato oltre 10 miliardi di euro negli ultimi anni solo grazie ai supplementi applicati al trasporto del bagaglio a mano. Una cifra impressionante che solleva interrogativi su trasparenza, correttezza commerciale e diritti dei passeggeri. E intanto, l’Europa si muove per mettere ordine, con nuove regole giĂ in fase avanzata di approvazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bagaglio a mano, quanto hanno guadagnato le compagnie aeree facendolo pagare

