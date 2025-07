Bagaglio a mano la rivoluzione è realtà | liquidi fino a due litri Ecco in quali aeroporti italiani

Roma, 25 luglio 2025 – Via il limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano: già da oggi, in alcuni aeroporti europei sarà possibile viaggiare senza l’odiata restrizione. Come conferma Airport Council International, che raggruppa oltre 600 aeroporti in 55 Paesi, è arrivato infatti l’atteso via libera della Conferenza europea sull’Aviazione civile (Ecac) all'algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 Ctix, scanner di ultima generazione in grado di analizzare con estrema precisione il contenuto dei bagagli dei passeggeri e rilevare l’eventuale presenza di materiali pericolosi. Insomma, a bordo si potranno portare creme, profumi, acqua, olio ecc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bagaglio a mano, la rivoluzione è realtà : liquidi fino a due litri. Ecco in quali aeroporti italiani

