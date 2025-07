Firenze, 25 luglio 2025 – Siamo una regione che invecchia rapidamente — 324mila residenti hanno più di 80 anni — ma non siamo una regione che accompagna con strumenti adeguati chi arriva in tarda età in condizioni di salute precarie: sono almeno 114mila i toscani non autosufficienti. E se per accedere a una residenza sanitaria assistenziale servono almeno sei mesi d’attesa (la provincia di Firenze è quella in maggiore sofferenza), il percorso di chi sceglie la strada più coraggiosa e di cuore — tenere a casa genitori, nonni, zii — comincia da un’impresa ardua: trovare un badante. Non ce ne sono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Badanti, 80mila in Toscana. Ma trovarle è un’impresa. Famiglie sempre più sole