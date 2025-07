Baby gang operazione della polizia di Ravenna | arrestati 9 ragazzini

Ravenna, 25 luglio 2025 - È in corso una vasta operazione della polizia di Ravenna volta all'esecuzione di nove custodie cautelari in istituto penale minorile, richieste dalla procura per i minorenni di Bologna a carico di altrettanti minorenni stranieri non accompagnati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio. L'operazione è curata della locale squadra mobile e le esecuzioni sono in corso sia sul territorio ravennate che in altre province. Ulteriori dettagli saranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà in Questura di Ravenna alle ore 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby gang, operazione della polizia di Ravenna: arrestati 9 ragazzini

