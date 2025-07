Baby gang arrestata a Ravenna 9 minorenni in manette | violenze feroci tra cui un tentato omicidio con machete

Nove minorenni tunisini arrestati a Ravenna per associazione a delinquere e reati violenti: operazione della Polizia in più province.

Furti e rapine a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni - La Polizia di Ravenna ha eseguito nove custodie cautelari in un istituto penale minorile chieste dalla Procura per i minorenni di Bologna a carico di altrettanti minorenni stranieri non accompagnati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio.

