Baby gang a Ravenna custodie cautelari per 9 minori stranieri non accompagnati

I minorenni sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Baby gang a Ravenna, custodie cautelari per 9 “minori stranieri non accompagnati”

Ravenna, aggressioni con machete e spray al peperoncino: arrestata la baby gang dei tunisini, contestati 34 capi di imputazione Vai su X

Baby gang a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni - RAVENNA (ITALPRESS) – E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Ravenna che sta eseguendo nove custodie cautelari in Istituto Penale Minorile, richieste dalla procura per i minorenni ... Secondo lanuovasardegna.it

Baby gang, operazione della polizia di Ravenna: arrestati 9 ragazzini - Le esecuzioni delle misure cautelari in istituto penale minorile sono in corso sia anche in altre province a carico di minorenni stranieri non accompagnati per associazione per delinquere finalizzata ... Da msn.com