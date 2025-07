B-CAD 2025 | a Roma il Futuro di Edilizia Architettura e Design

Roma, 25 lug. - Dal 19 al 21 settembre 2025 torna nella capitale B-CAD, la fiera internazionale dedicata all'edilizia, all'architettura e al design, ospitata nell'iconico Roma Convention Centre La Nuvola progettato da Massimiliano Fuksas. Un evento che, giunto alla sua quinta edizione, conferma Roma come punto d'incontro strategico per l'innovazione nel settore delle costruzioni. Riconosciuta come Manifestazione Fieristica Internazionale certificata ISFCERT ACCREDIA, B-CAD 2025 si presenta con un format sempre più evoluto: non solo esposizione, ma un ecosistema relazionale dove aziende, studi tecnici, progettisti, ingegneri, architetti, istituzioni e buyer si incontrano per attivare nuove sinergie, condividere competenze e costruire opportunità concrete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

