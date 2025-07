Aveva solo tre insufficienze e qualche nota | lo sfogo della mamma-influencer per il figlio bocciato all’esame di terza media

È diventato virale (con tanto di polemiche) lo sfogo di una mamma influencer per la bocciatura del figlio all'esame di terza media. Pamela Grecchi, conosciuta su tiktok con l'account CHRIsMOM, ha affidato a un video sul social il racconto di quanto accaduto con il figlio. "Per due settimane siamo rimasti scioccati. Non era assolutamente da bocciare. Non aveva voglia di studiare ma i risultati li portava", comincia la mamma raccontando la telefonata con la scuola del 30 giugno. "Pensavo fosse uno scherzo telefonico", si lamenta. "Aveva tre insufficienze – spiega ancora – Matematica, 5 in inglese e 5 in geografia perché è come la mamma.

