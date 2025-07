Avellino vandali in via Fricchione | devastato un idrante

Nella zona a ridosso di piazza Castello e del teatro Gesualdo ad Avellino, tra le camere e corridoi urbani progettati per un'architettura integrata per il Comunale della città, ignoti hanno divelto e srotolato un idrante, danneggiando la cabina antincendio.Le immagini sono state scattate nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - idrante - vandali - fricchione

Vandali in azione in via Fricchione: idrante antincendio divelto e srotolato.