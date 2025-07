Avellino: le novitĂ dal Partenio-Lombardi, ulteriore sprint negli abbonamenti. In casa Avellino è ripartita la campagna abbonamenti con vendita libera  e, dopo la quota 6838 toccata nella prima fase, in pochi minuti sono terminate le tessere relative ai settori della Tribuna Terminio e della Curva Sud. Al “Partenio-Lombardi”, nello scorso weekend, sono arrivati i blocchi del nuovo sintetico e si attende la definitiva messa in posa per firmare l’ulteriore step nel restyling dell’impianto sportivo in chiave Serie B. Si cerca l’accelerazione per chiudere il cantiere entro la fine del mese, passaggio utile per restare nel cronoprogramma definito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Avellino: ulteriore sprint negli abbonamenti