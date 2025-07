Autoritratto con borsetta | le campagne moda autunno inverno 2025 2026

Le campagne moda dell’autunno inverno 2025 2026 confermano un cambio di passo evidente: l’attenzione si sposta dall’abito al modo in cui esso definisce, racconta e riflette l’identità . Al centro non ci sono solo silhouette o tendenze stagionali, ma una ricerca più profonda sul linguaggio del corpo, sulla percezione di sé e sulla relazione con ciò che si indossa. La moda non va in vacanza, ma anzi si dedica alle proprie capacità narrative: quali saranno le storie, e sopratutto i protagonisti, della prossima stagione invernale? Campagne come autoritratti. Le campagne moda dell’autunno inverno 2025 2026 raccontano un’evoluzione nel modo in cui i brand si rappresentano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Autoritratto con borsetta: le campagne moda autunno inverno 2025 2026

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà . Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L e pubblicità con le star per le collezioni dell’ Estate 2025 celebrano un mix di nostalgia, innovazione e inclusività .

