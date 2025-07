Auto più vendute in Europa | la classifica nei primi 6 mesi 2025

Dacia Sandero ancora in vetta, ma Renault Clio scala posizioni e c’è il grande ritorno di Tesla Model Y: i marchi cinesi conquistano il 4,8% del mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto più vendute in Europa: la classifica nei primi 6 mesi 2025

In questa notizia si parla di: auto - vendute - europa - classifica

Auto usate vendute con km 'truccati' a Cremona, truffa smascherata: come l'acquirente ha scoperto l'inganno - I Carabinieri di Robecco d’Oglio hanno smascherato una truffa legata alla vendita di auto usate con chilometri scalati, denunciando tre persone.

Vetture vendute e mai consegnate. Maxi buco della “Galimberti auto”. Ora la Procura chiede il fallimento - Arriva la liquidazione giudiziale per “Galimberti auto”, un’altra concessionaria in Brianza finita nel mirino della Procura e alla ribalta di Striscia la Notizia per vetture non consegnate ai clienti.

Quali erano le auto più vendute nel 2005? Curiosità del mercato italiano di venti anni fa - Come era strutturato il mercato automobilistico italiano nel 2005? Giriamo indietro le lancette di venti anni per scoprire quali differenze ci separano dai giorni nostri

Boom di auto elettriche in Norvegia! Anche a giugno 2025, il mercato norvegese conferma la sua vocazione "green": il 93,7% delle nuove auto vendute è elettrico! Tesla resta al comando con oltre 11.000 unità immatricolate da gennaio a giugno, nonost Vai su Facebook

