Auto in panne un altro semestre in rosso

Auto (ancora) in panne, ecco i dati delle immatricolazioni nella Ue per il primo semestre 2025. E davanti alle cifre campeggia, ancora una volta, il segno meno. Più che un campanello d’allarme, un peana funebre per un settore che non sa più a che santo votarsi. L’Acea, ieri, ha diffuso il report sui dati di . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Auto in panne, un (altro) semestre in rosso

In questa notizia si parla di: auto - panne - semestre - altro

Tamponamento fatale, muore l’ex assessore Fabbri. L’ipotesi: ‘Era ferma con l’auto in panne’ - Siena, 15 maggio 2025 – Scena da brividi. La Toyota trasformata in scatoletta di lamiere, nella parte posteriore.

Politica in lutto: spinge la moto in panne, auto pirata lo investe e muore. Il dolore di tutti - La notte scorsa, lungo una strada secondaria della provincia di Oristano, si è consumata una tragedia che ha colpito non solo una famiglia ma un’intera comunità .

Resta in panne con la moto e aspetta i soccorsi, il vicesindaco muore travolto da un'auto pirata sulla provinciale - Era rimasto senza benzina e stava spingendo la moto lungo il ciglio della strada, in attesa di aiuto, quando è stato investito e ucciso da un'auto pirata.

Incidente sull'A1, camionista travolge un altro mezzo che faceva scudo ad auto in panne: morto 51enne; Monopattini, auto e multe: le novità che entrano in vigore da oggi.

Lamborghini chiude un altro semestre record per ricavi, vendite e ... - Un altro semestre record e un obiettivo: quota 10 mila auto consegnate, pur privilegiando risultato operativo e ritorno sulle vendite. Segnala milanofinanza.it