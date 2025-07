Autista Air aggredito mentre difende una donna nei pressi dell’Autostazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Un gesto di coraggio nelle scorse ore ha evitato che un episodio di violenza degenerasse in qualcosa di ben più grave. Un autista dell’Air è intervenuto nei pressi dell’Autostazione per difendere una donna vittima di un’aggressione, finendo per essere lui stesso colpito con violenza dall’aggressore. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava nei pressi del terminal quando ha notato una lite tra un individuo e una donna, che in breve si è trasformata in un’aggressione vera e propria. Senza esitazioni, il dipendente Air ha cercato di bloccare l’uomo, venendo però aggredito a sua volta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autista Air aggredito mentre difende una donna nei pressi dell’Autostazione

In questa notizia si parla di: pressi - autista - donna - autostazione

