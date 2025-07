Aurora Ruffino a Molfetta l’1 agosto Volevo salvare i colori edito da Rizzoli

Di seguito il comunicato: Aurora Ruffino si racconta dalle fiction di successo al primo romanzo “Volevo salvare i colori” Rizzoli Protagonista e ospite del quinto appuntamento di Storie Italiane il 1° primo festival di letteratura a Molfetta alla sua 13a edizione, summer edition 2025, nato da un’idea dei librai e delle libraie della Libreria Il Ghigno In esclusiva per la Puglia Venerdì 1 Agosto 2025 alle ore 21 nello splendido scenario dell’Atrio della Basilica madonna dei martiri a Molfetta. Aurora Ruffino è nota al grande pubblico per aver interpretato diversi ruoli da protagonista nell’ambito cinematografico e in serie tv internazionali come Silvia in “Bianca come il latte rossa come il sangue”, Bianca ne “I Medici”, Cris in “Braccialetti rossi”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

