Aula magna intitolata al dottor Pagliacci.

GUALDO TADINO - L’aula magna della palazzina rosa, struttura ancora attiva dell’ex ospedale Calai, usata per assemblee e riunioni del centro di prevenzione e recupero delle malattie cardiologiche, verrĂ intitolata alla memoria del compianto dottore Marcello Pagliacci (nella foto). L’ Anaca, l’associazione per la nuova assistenza ai cardiopatici, ha organizzato l’iniziativa prevista nella mattinata di martedì 29 luglio. Alle 11, autoritĂ politiche ed operatori sanitari, oltre ai familiari, amici e pazienti, si ritrovano nella sala per vivere insieme un momento sentito, espressione di gratitudine verso un medico lungimirante, che ha operato in sede per far nascere il centro di recupero cardiologico: fu successo, con pazienti che arrivavano da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

