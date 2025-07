Atti persecutori e offese nei confronti di una donna resta in carcere il finto pranoterapeuta

CASTRIGNANO de’ GRECI - Dopo l’interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari, Stefano Sala, che aveva già disposto l’ordinanza di custodia cautelare e confermato l’arresto dell’uomo, resta in carcere il 68enne di Castrignano de’ Greci, arrestato nei giorni scorsi dai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

