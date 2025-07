Attacco hacker al Comune di Napoli mailbombing contro Manfredi e consiglieri per mozione pro Gaza

Tempo di lettura: < 1 minuto Mail bombing in corso sulle mail istituzionali del sindaco Gaetano Manfredi e dei consiglieri del comune di Napoli. Una ritorsione contro la mozione pro Palestina, approvata il 2 luglio scorso dal consiglio comunale. " Onorevole Sindaco Manfredi e Consiglieri Comunali di Napoli – esordisce il testo del messaggio-, siamo i vostri elettori, americani e cittadini di tutto il mondo, che vi chiediamo di votare NO alla risoluzione anti-israeliana e NO al disinvestimento da Israele, poichĂ© la vostra risoluzione perpetuerebbe la brutalitĂ contro palestinesi e israeliani". La mail prosegue: " Vi chiediamo cortesemente di leggere questa lettera nella sua interezza per comprendere la nostra richiesta".

