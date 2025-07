Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi eliminati da due americani agli ottavi di finale del torneo Atp Washington 2025, che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park. Cobolli, finalista l’anno scorso, è stato sconfitto in un’ora e 13 minuti di gioco per 6-1, 6-4 da Frances Tiafoe, che ai quarti affronterĂ l’amico Ben Shelton. Battuto in due set anche il sanremese Arnaldi, fermato da Taylor Fritz per 6-3, 6-4 in un’ora e 42?. Cobolli, numero 18 del mondo (suo best ranking) aveva perso anche l’unico precedente confronto diretto con Tiafoe, numero 11 Atp, a Delray Beach nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Washington 2025, Cobolli e Arnaldi eliminati: i risultati