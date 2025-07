ATP Washington 2025 | Arnaldi lotta contro Fritz ma cede in due set all’americano

Dopo Flavio Cobolli, anche Matteo Arnaldi saluta Washington. Nell’ATP 500 sul cemento americano, il tennista ligure è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Lo statunitense, testa di serie numero uno, si è dimostrato un ostacolo troppo complicato da superare per l’azzurro, che ha comunque offerto una buona prestazione, provando a restare attaccato al match fino all’ultimo game. Fritz ha fatto decisamente la differenza con il servizio, chiudendo con 10 ace e soprattutto vincendo il 95% dei punti quando ha servito la prima (3739) contro comunque un buon 76% da parte di Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Washington 2025: Arnaldi lotta contro Fritz, ma cede in due set all’americano

