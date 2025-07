ATP Umago Darderi ancora in finale dopo Bastad | battuto Ugo Carabelli

Nel torneo in Croazia, Luciano Darderi supera in due set Ugo Carabelli e si aggiudica la finale e il possibile secondo trofeo di fila Periodo d’oro per Luciano Darderi che dopo aver vinto il torneo di Bastad battendo Jesper De Jong, l’azzurro ha conquistato l’accesso ad un’altra finale, quella di Umago, in virtù del successo contro Camilo Ugo Carabelli col punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo un’ora e 45 minuti. L’italiano durante il suo percorso in Croazia ha sconfitto Chun Hsin Tseng, Dino Prizmic e infine l’argentino che aveva già affrontato sette volte in passato. È stata una partita molto tirata, ma che alla fine ha visto il tennista italiano avere la meglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

