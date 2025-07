ATP Umago 2025 ottovolante Darderi! L’azzurro doma Carabelli e centra la seconda finale consecutiva

Continua lo splendido momento di forma di Luciano Darderi. Nella prima semifinale del torneo ATP di Umago il giocatore azzurro doma 7-6(6) 6-3, in un’ora e quarantacinque minuti l’argentino Camilo Ugo Carabelli, conquista l’ottava vittoria di fila e centra la seconda finale consecutiva. Nella sfida per il titolo Darderi affronterĂ il vincente del match tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner. Il sudamericano inizia con l’autorevole turno di battuta tenuto a zero, l’italiano firma l’1-1 a 15, il suo rivale si porta sul 2-1 dopo aver recuperato dallo 0-30. Darderi tiene a zero il 2-2 e, per la seconda volta consecutiva, si porta sullo 0-30 prima di consegnare il 3-2 al rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Umago 2025, ottovolante Darderi! L’azzurro doma Carabelli e centra la seconda finale consecutiva

