ATP Umago 2025 | Carlos Taberner travolge Dzumhur e raggiunge Darderi in finale

Carlos Taberner è il secondo finalista dell’ATP 250 di Umago. Lo spagnolo si guadagna, a 27 anni e dopo una carriera fondamentalmente tutta a ritmo di Challenger, la prima finale sul circuito maggiore battendo con un nettissimo 6-2 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur. SfiderĂ Luciano Darderi domani, e anche dovesse perdere nell’ultimo atto ci sarĂ in ogni caso la posizione numero 84 nel ranking ATP, la migliore della sua carriera. L’inizio di match ha dei connotati che vanno al limite dell’assurdo. Anzi, il vero assurdo arriva nel secondo game, un concentrato di lotta da piĂą di 20 minuti, 34 punti, 6 palle break mancate da Taberner e, alla fine, Dzumhur che va a tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Umago 2025: Carlos Taberner travolge Dzumhur e raggiunge Darderi in finale

In questa notizia si parla di: umago - carlos - taberner - dzumhur

ATP Umago 2025: Carlos Taberner travolge Dzumhur e raggiunge Darderi in finale; ATP Umago, Taberner dà spettacolo: dominato Dzumhur; Darderi inarrestabile, è in finale pure all'ATP Umago: quando giocherà contro Taberner o Dzumhur.

Darderi inarrestabile, è in finale pure all’ATP Umago: quando giocherà contro Taberner o Dzumhur - Dopo aver vinto la scorsa settimana il torneo ATP 250 di Bastad, Darderi si è qualificato pure per la ... Lo riporta fanpage.it

Atp Umago: Darderi batte Carabelli, è in finale - Luciano Darderi si è qualificato per la finale del torneo 'Croatia Open', un Atp 250 in corso a Umago. Da msn.com