Il torneo ATP di Kitzbuehel è giunto al penultimo atto, si torna in campo per disputare le semifinali. SarĂ una sfida per il titolo all’insegna del talento quella che domani assegnerĂ il titolo. Accedono in finale il francese Arthur Cazaux, alla prima sfida titolata nel circuito maggiore, e il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 1. In apertura di giornata Arthur Cazaux elimina 7-5 6-3, in un’ora e quarantanove minuti, il connazionale Arthur Rinderknech. Il primo parziale dell’incontro segue l’andamento dei servizi e si risolve allo sprint. Il numero 100 ATP difende a 30 il servizio del 6-5 e nel gioco successivo strappa il servizio al rivale per siglare il 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Kitzbuehel, seconda finale consecutiva per Bublik. Il kazako sfiderà Cazaux