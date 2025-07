Atletica l’Italia sogna tra gli ostacoli | Alessia Succo e Diego Mancini strabilianti grandi tempi e ori EYOF

Alessia Succo ha mostrato ancora una volta tutto il suo promettente talento e ha conquistato l a medaglia d’oro sui 100 ostacoli al Festival Olimpico della Gioventù Europea, in corso di svolgimento a Skopje (capitale della Macedonia del Nord). L’azzurra ha affrontato con enorme disinvoltura le barriere alte 76 centimetri (dunque otto in meno rispetto a quelle delle seniores), dettando legge nella competizione più importante della stagione per gli allievi e firmando un tempo semplicemente sensazionale. La piemontese ha fermato il cronometro a 13.0 4 (0,1 ms di vento a favore) e si è issata al terzo posto delle liste europee di sempre per quanto riguarda le under 18, nonché al nono posto mondiale di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

