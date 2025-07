Atletica Carraro fuori dal podio nei 100hs alle Universiadi Avanzano in finale Tavernini Oliveri e Montanari

Dopo la scorpacciata di ieri (con i tre ori di Alice Muraro, Eloisa Coiro e Vittoria Fontana), resta a bocca asciutta l’Italia al termine della quinta giornata di gare dell’atletica alle Universiadi 2025. Nello stadio di Bochum gli unici due finalisti azzurri del day-5 sono rimasti fuori dal podio, mentre altri rappresentanti italiani hanno ben figurato nei vari turni eliminatori restando in lizza per le medaglie. Peccato soprattutto per Elena Carraro, che aveva dimostrato un’ottima condizione firmando il miglior tempo assoluto delle semifinali nel tardo pomeriggio in 12.87 (+1.1 ms), per poi non andare oltre il quinto posto nella finale dei 100 ostacoli peggiorando di 11 centesimi con 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Carraro fuori dal podio nei 100hs alle Universiadi. Avanzano in finale Tavernini, Oliveri e Montanari

In questa notizia si parla di: atletica - carraro - fuori - podio

Atletica, Marta Zenoni vince i 1500 a Poznan: bella stoccata nel Continental Tour, Carraro terza - Marta Zenoni ha vinto i 1500 metri che hanno animato la tappa del World Continental Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) andata in scena a Poznan (Polonia).

Atletica, Carraro fuori dal podio nei 100hs alle Universiadi. Avanzano in finale Tavernini, Oliveri e Montanari; LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro quinta nei 100 ostacoli, giornata che non sorride all’Italia; Ditaji Kambundji fuori dal podio per soli due centesimi nei 100m hs.

WISE - Sport Events Management - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - CARRARO Giulia: 2009 AF PD146 ATLETICA LIB. fidal.it scrive

Mattia Furlani fuori dal podio a Londra: 8.05, chiude 4° nella gara vinta da Pinnock - Il 20enne laziale, medaglia di bronzo a Parigi 2024, non trova il ritmo giusto e si deve accontentare della quarta piazza nell'11a tappa della Diamon ... Lo riporta eurosport.it