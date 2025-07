Atletica Bonicelli cade dagli anelli | operato al collo è in coma L' Italia si ritira

Bruttissimo infortunio per Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne originario di Abbadia Lariana e cresciuto nella Ghislanzoni Gal di Lecco. La delegazione azzurra stava gareggiando alle 32esime Universiadi estive a Essen (Germania), quando Bonicelli, durante il suo esercizio, è caduto procurandosi un infortunio al collo. Il ginnasta lecchese era partito per le Universiadi 2025 - in qualitĂ di rappresentante dell'UniversitĂ Mercatorum, dove studia Economia - insieme ai ginnasti Niccolò Vannucci e Riccardo Villa. Il Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile ha iniziato la competizione al corpo libero, proseguendo poi in seconda rotazione al cavallo con le maniglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atletica, Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia si ritira

In questa notizia si parla di: bonicelli - collo - italia - atletica

Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L’Italia ritira il team maschile dalle Universiadi - Sono ore di apprensione per la ginnastica italiana. Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un esercizio agli anelli, nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso.

Dramma Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli alle Universiadi, operato al collo è in coma farmacologico - Lecco, 25 luglio 2025 – Attesa e ansia per Lorenzo Bonicelli, azzurro della ginnastica artistica caduto durante l'esercizio agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania.

Terribile infortunio per Lorenzo Bonicelli, sbatte il collo nella prova ad anelli: è in coma farmacologico - Terribile incidente per Lorenzo Bonicelli che si è infortunato durante una prova agli anelli alle Universiadi estive: caduto colpendo violentemente il collo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Essen dove è stato sottoposto a intervento e messo in coma farmacologico.

Grave incidente alle #Universiadi per l'azzurro Lorenzo #Bonicelli: il ginnasta 23enne è caduto durante l'esercizio agli anelli, sbattendo il collo per terra. Operato d'urgenza, è in coma farmacologico. L'Italia ha ritirato l'intera squadra Vai su X

Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra; Lorenzo Bonicelli, infortunio alle Universiadi: è in coma farmacologico; Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L'Italia ritira la squadra.

Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra - Mercoledì 23 luglio, quando l’azzurro Lorenzo Bonicelli, impegnato alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, è caduto sul collo dur ... msn.com scrive

Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L'Italia ritira la squadra - Da mercoledì 23 luglio, quando l’azzurro Lorenzo Bonicelli, impegnato alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, è caduto malamente ... Lo riporta gazzetta.it