Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il capo allenatore dell’Atlanta United Ronny Deila ha descritto la sua squadra come “morbida” e in possesso di “nessun personaggio” dopo aver smesso di un’altra sconfitta con Charlotte FC l’ultima volta. Deila ha guardato mentre la sua squadra ha sperperato un vantaggio per 1-0 per perdere 3-2 contro la Corona, con quella sconfitta il loro 11 ° della stagione, lasciandoli 13 ° nella Eastern Conference. Atlanta aveva impressionato nella loro ultima partita di campionato, registrando un totale previsto (XG) di 1,54 dai loro 19 tiri a 1,46 di Charlotte dai loro otto tentativi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Atlanta United contro Seattle Sounders: Deila Domanda il personaggio dopo le sconfitte “