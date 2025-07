Athletic inserisce cammellone Fabian Ruiz nella short list per il Pallone d’oro | nella categoria Rodri

Che bello sarebbe recuperare i commenti dei tifosotti del Napoli su Fabian Ruiz ai tempi di Ancelotti e anche dopo, quando l’acquisto dello spagnolo veniva inserito tra le tante prove a carico del pensionato. Il caro, vecchio Kolarov: sarà sempre troppo tardi quando entrerà nella Hall of Fame del football. Sono gli stessi che se Pedro avesse sbagliato il rigore contro l’Inter, avrebbero crocifisso Antonio Conte. È doveroso ricordarlo in tempi in cui sono tutti Contini (vedremo tra qualche mese). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Athletic inserisce cammellone Fabian Ruiz nella short list per il Pallone d’oro: “nella categoria Rodri”

In questa notizia si parla di: fabian - ruiz - athletic - inserisce

Motivazioni stellari: Donnarumma, Marquinhos, Kvaratskhelia e Fabián Ruiz pronti alla Sfida contro l’Inter in Finale Champions - PSG Inter, tutto pronto per la sfida tra francesi e nerazzurri. La situazione attuale considerando pronostici e potenziale dei singoli Una finale di Champions League è, per definizione, l’apice della carriera di un calciatore.

PSG Arsenal LIVE 1-0: il PSG la sblocca! Gran botta di Fabian Ruiz! - Al Parco dei Principi il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League PSG Arsenal: seguila live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Arsenal, valevole per la semifinale di ritorno della Champions League 2024/25.

PSG Arsenal, Fabian Ruiz porta in vantaggio i francesi: grande colpo al volo dello spagnolo – VIDEO - PSG Arsenal: i francesi in vantaggio! Dopo un inizio complicato i parigini sbloccano il risultato con un gran gol di Fabian Ruiz Fabian Ruiz sblocca PSG Arsenal e avvicina i parigini alla finale di Champions League.

Psg ingiocabile: poker al Real con super Fabian Ruiz. È finale col Chelsea; Arsenal-Paris Saint Germain 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Dembelé; Kvara? No, ci pensa Fabian Ruiz: il Psg batte il Tolosa e resta a +10 sul Marsiglia.

Athletic inserisce cammellone Fabian Ruiz nella short list per il Pallone d’oro: “nella categoria Rodri” - Fabian Ruiz si muove in campo con rara intelligenza, Athletic lo ha inserito nella sua short list per il Pallone d'oro ... Come scrive ilnapolista.it