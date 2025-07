Ater disponibili otto alloggi in tre comuni per chi vuole acquistare la prima casa

o tto alloggi in tre Comuni della provincia di Treviso sono stati messi a disposizione da Ater per persone e famiglie alla ricerca della loro prima casa. Le offerte vanno presentate entro mezzogiorno dell’8 settembre. Il bando è disponibile nel sito di Ater Treviso. Si tratta di un patrimonio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

