Atalanta tutto pronto per il debutto stagionale con la sfida in famiglia a Clusone

Bergamo, 25 luglio 2025 –  Domani pomeriggio l’Atalanta fa il suo debutto pre stagionale con la sfida in famiglia contro la under 23 di serie C in programma alle 17 al centro sportivo "CittĂ di Clusone". Atteso il consueto tutto esaurito a Clusone: cancelli aperti dalle 15, il costo del biglietto intero (fino a esaurimento posti) e’ di dieci euro con ingresso gratuito per ragazze e ragazzi sotto i 16 anni e per i disabili. SarĂ il primo di quattro sabati consecutivi di test pre stagionali per la Dea, impegnata poi due volte in Germania, il 2 a Lipsia e il 9 a Colonia, quindi il 16 a Bergamo il Trofeo Bortolotti, allo stadio ex Gewiss (il contratto di sponsorizzazione e’ scaduto), contro la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, tutto pronto per il debutto stagionale con la sfida in famiglia a Clusone

Un’estate di lavoro. Il Milan comincia presto. L’Atalanta lascia Clusone e il Como vola a Marbella - Un 2025 insolito per il calcio italiano, e non potrebbe essere altrimenti con Inter e Juventus impegnate dall’altra parte del mondo nel primo trofeo iridato di sempre per squadre di club.

A Clusone test in famiglia con l’Under 23: Atalanta in Val Seriana il 26 luglio - Clusone. Salgono a tre le amichevoli estive confermate della prima Atalanta di Ivan Juric. Dopo l’ufficialità dei due impegni in terra tedesca, il 2 agosto a Lipsia e il 9 a Colonia, nel solco della tradizione che lega la società a nerazzurra a Clusone la Dea tornerà in Alta Val Seriana per un test in famiglia contro l’ Under 23 sabato 26 luglio.

