Atalanta Bakker fa crac | crociato rotto si dovrà operare

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Mitchel Bakker dopo l’infortunio accusato giovedì 24 luglio in allenamento è una doccia fredda, per lui e per l’ Atalanta. L’esterno olandese era rientrato alla base a Bergamo dopo il prestito nella scorsa stagione al Lille, annata di rilancio con 1.800 minuti in campo, 4 gol e 3 assist, praticamente quattro volte tanto il contributo offerto nella sua prima stagione nerazzurra (202324). Ivan Juric lo ha aggregato al gruppo di lavoro a Zingonia e stava valutandone la posizione, quando è arrivato lo stop, poi gli accertamenti e la diagnosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, Bakker fa crac: crociato rotto, si dovrà operare

Atalanta, il Marsiglia vuole Mitchel Bakker: l’olandese rigenerato dal prestito al Lille - Bergamo – Futuro bergamasco o ancora francese per Mitchel Bakker? L’Atalanta è alla finestra per il 25enne laterale olandese, di rientro da un prestito positivo con i transalpini del Lille e richiestissimo sul mercato della Ligue 1.

Flop oggi, domani nuovi acquisti per l’Atalanta? La grande opportunità di El BIlal Touré e Bakker - E se l’arrivo di Juric potrebbe essere una grande opportunità per chi rientra dal prestito? Nel mirino Bakker e Touré.

Atalanta, da Godfrey a Bakker fino al più caro Touré: la decisione sui prestiti - Non solo nuovi nomi in entrata per rafforzarsi, dopo l`acquisizione da 20 milioni di Kossounou, o maxi plusvalenze in uscita che fanno tentennare.

Atalanta, rottura del legamento crociato per Bakker - La più brutta delle notizie per Mitchel Bakker, esterno dell’Atalanta, rientrato dopo una stagione in prestito al Lille. Si legge su ecodibergamo.it

Atalanta, infortunio per Mitchel Bakker: rottura del legamento crociato anteriore - L'esterno olandese ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso dell'allenamento di giovedì 24 luglio. Si legge su sport.sky.it