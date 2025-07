Assunzioni in ruolo docenti 2025 26 corsa contro il tempo entro il 31 luglio Ma le nomine sono corrette? Il caso della graduatoria di inglese in Emilia Romagna

La timeline del Ministero dell'Istruzione e del Merito prevede la conclusione delle operazione di assunzione dei docenti da GaE e concorsi entro il 31 luglio, salvo gli scorrimenti da effettuare per le rinunce e le nomine tardive su posti accantonati da concorsi PNRR per graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025. L'articolo Assunzioni in ruolo docenti 202526, corsa contro il tempo entro il 31 luglio. Ma le nomine sono corrette? Il caso della graduatoria di inglese in Emilia Romagna . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - " Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di sostegno entro dicembre ", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alesssandra Ricciardi.

Comandi per docenti e Dirigenti Scolastici 2025/26: domande di assegnazione entro il 4/06 [NOTA] - Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la nota 71700 del 9 maggio 2025, che definisce le modalità per i comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2025/26.

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: almeno 20.000 assunzioni previste entro il 31 dicembre 2025. Dove, come e quando - La procedura di reclutamento PNRR per la scuola ha previsto finora due concorsi, inseriti nella cosiddetta "fase transitoria", permettendo l'accesso anche a candidati ancora non in possesso di abilitazione.

Immissioni in ruolo 2025/26, docente ottiene sede "scomoda" e rinuncia. Dovrà rifare il concorso - 2025/26 sono in pieno svolgimento e dovrebbero concludersi, almeno il grosso delle stesse, entro il 31 luglio.

Immissioni in ruolo Docenti 2025 2026: ecco il Decreto che autorizza 48504 posti, le Tabelle, come fare domanda - Il Ministero dell'istruzione ha dato ufficialmente avvio alle immissioni in ruolo dei docenti per l'a.