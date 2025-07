Assistenza pediatrica il sì della commisisone sanità alla continuità assistenziale pediatrica nei giorni prefestivi festivi e fine settimana

Arezzo, 25 luglio 2025 – La sindaca di Talla Eleonora Ducci e l’Assessora del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini condividono un grande risultato: la commissione sanitĂ presieduta da Enrico Sostegni ha licenziato la proposta di modifica della legge toscana sulla rete pediatrica, incardinata mesi fa e promossa insieme alle associazioni dei genitori, rappresentate da Andrea Fiori e Ermindo Pernici. Nella USL Toscana Sud Est saranno attivate due sperimentazioni della durata di sei mesi, vista anche la complessitĂ del territorio, al termine delle quali la Regione dovrĂ assicurare la continuitĂ assistenziale pediatrica per tutti i bambini e bambine, valutando risultati ottenuti e modalitĂ migliori di attivazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assistenza pediatrica, il sì della commisisone sanitĂ alla continuitĂ assistenziale pediatrica nei giorni prefestivi, festivi e fine settimana

In questa notizia si parla di: pediatrica - sanitĂ - assistenza - commisisone

Toscana, una proposta di legge per rivoluzionare la sanità pediatrica pronta a entrare in aula - FIREENZE – La sanità pediatrica toscana potrebbe presto vivere una svolta storica: una proposta di legge di iniziativa popolare è infatti pronta per essere discussa nell’Aula del Consiglio regionale.

Continuità assistenziale pediatrica: ok della commissione sanità alla sperimentazione nella Asl Tse - La sindaca di Talla Eleonora Ducci e l’assessora del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini hanno condiviso un importante risultato: la commissione sanità presieduta da Enrico Sostegni ha licenziato la proposta di modifica della legge toscana sulla rete pediatrica, incardinata mesi.

Sanità : al voto la legge di iniziativa popolare sulla continuità pediatrica. La Commissione ha approvato all’unanimità una serie di emendamenti Vai su X

#SanitĂ , continua la saga della cardiochirurgia pediatrica di #Taormina: l'appello dei genitori dei piccoli pazienti prima della riunione decisiva del 16 luglio Vai su Facebook

Continuità assistenziale pediatrica: ok della commissione sanità alla sperimentazione nella Asl Tse; Guardia medica pediatrica, in dirittura d’arrivo la legge regionale – ASCOLTA; Sanità : al voto la legge di iniziativa popolare sulla continuità pediatrica.