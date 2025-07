Assegnazioni provvisorie 25 26 | preferenza sintetica PROVINCIA include eventuali isole

Il docente che nella domanda di assegnazione provvisoria indica l'intera provincia esprime la propria disponibilità per tutti i posti in essa presenti, compresi quelli presenti in scuole ubicate su eventuali isole. L'articolo Assegnazioni provvisorie 2526: preferenza sintetica PROVINCIA include eventuali isole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

