Assalto in una profumeria al Cep terza rapina in un mese | arrestato un 45enne

Era il terzo colpo messo a segno, sempre con le stesse modalità, in quella profumeria, ma questa volta il presunto rapinatore è finito in manette. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un uomo di 45 anni con diversi precedenti, G. L. le iniziali, accusato di essere l'autore dell'ultimo assalto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

