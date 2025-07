Asmiu regna l’impasse Cgil | La nostra protesta è rimasta senza seguito

A quasi un mese dallo stato di agitazione all’interno di Asmiu proclamato dai rappresentanti sindacali di Cgil, Uil e Fiadel regna la cosiddetta calma piatta. Che non è però sinonimo di pace e tranquillitĂ , bensì di un’impasse che per i sindacati equivale a un “muro“ comunicativo sia con l’azienda dei rifiuti sia con il sindaco Francesco Persiani, accusato di non aver ancora convocato le parti. Oltre il danno e la beffa, dato che è entrato in vigore il periodo della “franchigia“ fino alla fine di agosto, il che significa che prima di settembre i sindacati non potranno proclamare nessun eventuale sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

