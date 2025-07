ASL Roma 3 | Open Day nei centri vaccinali di Ostia Fiumicino e Roma

Proteggere sé stessi e gli altri. Un atto di responsabilità . Con un gesto semplice. La ASL Roma 3 per questa estate ha attivato una serie di Open Day per agevolare la somministrazione dell e vaccinazioni con accesso diretto e senza appuntamento promuovendo così ulteriormente la cultura del bene personale e della collettività . Dopo la prima data che ha interessato la Casa della Salute di Ostia, altre quattro sono state inserite nel programma fino al prossimo settembre in attesa della definizione di altri incontri. I prossimi Open Day sono previsti nei centri vaccinali di Via Giorgio Giorgis 56 a Fiumicino  (26 luglio e 27 settembre), di Via Portuense 575 a Roma  il 13 settembre e sul Lungomare Toscanelli 230 di Ostia il 20 settembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it