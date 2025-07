Ascolti Tv ieri record stagionale per ‘Temptation Island’ 3,8 mln

Nella serata tv di ieri, giovedì 24 luglio, gli ascolti Tv registrano le seguenti medie: in access su Canale5 ‘La Ruota della fortuna’ 4.073.000 spettatori, 25.8% di share. Su Rai1 ‘ Techetechetè’ 2.494.000 spettatori e 15.8% di share. Su Nove ‘The Cage Prendi e Scappa’ 578.000 e 3.7% di share. In prima serata su Canale5 ‘Temptation Island’ 3.851.000 spettatori con share del 30%. Record stagionale per il quinto appuntamento leader della prima serata che sale al 35,77% sul target commerciale. Su Rai1 la replica di ‘Don Matteo 13’ 1.854.000 spettatori, pari al 13% di share. Su Rai2 ‘ Delitti in Paradiso’ 806. 🔗 Leggi su Lapresse.it

