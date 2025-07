Bene Temptation Island. Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha coinvolto 1.854.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Temptation Island  ha ottenuto 3.851.000 spettatori con uno share del 30% (Buonanotte a 1.907.000 e il 29.5%). Su Rai2 Delitti in Paradiso registra 806.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Oblivion ottiene 611.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 La notte del 12  segna 629.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Lo specialista  totalizza un a.m. di 628.000 spettatori (4.5%). Su La7 In Onda Prima Serata  raggiunge 745.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 24 luglio 2025