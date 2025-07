– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 25 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 25 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 25 luglio 2025. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 25 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di Venerdì 25 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share (%) Rai 1 Gigi uno come te, l’emozione continua Rai 2 The Americas Rai 3 Tutto il mio folle amore Rete 4 QUARTO GRADO Canale 5 VANINA UN VICEQUESTORE A CATANIA Italia 1 CHICAGO FIRE LA7 Una giornata particolare – Mussolini il capobanda TV8 Italia’s Got Talent NOVE Comedy Match Leggi anche:  Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 25 luglio 2025